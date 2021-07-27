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Актеру сериала «Побег» Вентворту Миллеру диагностировали аутизм
Шоу-бизнес
Актеру сериала «Побег» Вентворту Миллеру диагностировали аутизм
Global Look Press  /  Nicole Kubelka

Лос-Анджелес, 27 июля. Актеру Вентворту Миллеру, прославившемуся после сериала «Побег», диагностировали аутизм. Симптомы болезни у взрослых часто списывают на застенчивость или скверный характер. 

На своей странице в Instagram (где, к слову, у актера опубликованы всего два поста) Миллер рассказал, что во взрослом возрасте ему поставили диагноз аутизм: «Это был шок. Но не сюрприз». Актер признался, что нашел «неожиданные подарки» во время карантина, связанного с пандемией коронавируса в прошлом году.

«Этой осенью исполняется год с тех пор, как я получил неофициальный диагноз аутизм. Этому предшествовала самодиагностика. После — официальный диагноз, — поделился он со своими двумя миллионами подписчиков в Сети. — Это был долгий и несовершенный процесс, который требовал обновления. Я мужчина средних лет. Не пятилетний. И я признаю, что доступ к диагностике — это привилегия, которой многие не пользуются».

Аутизм — это нарушение развития, которое может негативно повлиять на способность общаться и социально взаимодействовать, и выражается определенным набором форм поведения. В Американском обществе аутизма Daily Mail сообщили, что более трех миллионов жителей США функционируют с расстройствами аутистического спектра, и около одного процента населения мира страдают аутизмом.

«Я недостаточно знаю об аутизме. (Здесь есть что знать.) Сейчас моя работа, похоже, развивать мои знания. Переосмысление пятидесятилетнего жизненного опыта через новую линзу. На это потребуется время», — добавил актер.

Миллер прославился в роли Майкла Скофилда в сериале Fox «Побег» в 2005 году. Он объявил себя геем, отклонив приглашение на Международный кинофестиваль в Санкт-Петербурге в 2013 году.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Университета Северной Каролины разработала методику ранней диагностики аутизма по результатам МРТ. Ученые надеются, что плоды их исследования найдут широкое применение в будущем. Поскольку для успешной адаптации страдающего аутизмом ребенка важно начать оказывать ему помощь в самом раннем возрасте.

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