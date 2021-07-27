Сомнолог Черкасова объяснила опасность регулярного недосыпания

Москва, 27 июля. Люди, которые часто недосыпают, более подвержены развитию различных заболеваний. Об этом рассказала сомнолог Софья Черкасова.

Организм человека во время сна активно восстанавливается после тяжелых дней и борется с заболеваниями. В бессознательном состоянии происходит укрепление иммунитета и омолаживание клеток.

«Во время глубоких стадий сна, например, в третьей происходят главные процессы активизации иммунитета, особенно противовирусной защиты. Сон обеспечивает жизнедеятельность организма», — объяснила Черкасова.

Аутоиммунные и аллергические заболевания чаще проявляются у тех, кто имеет нерегулярный режим сна. Организм таких людей быстрее изнашивается, больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Чтобы сохранить здоровье, врач порекомендовала выбрать для себя оптимальную продолжительность отдыха и стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.

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