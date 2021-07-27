Краевед и старожил Салехарда напишет про город уникальную книгу

Салехард, 27 июля. Уникальная книга об истории Салехарда будет написана старожилом и краеведом региона Людмилой Липатовой. Об этом рассказал градоначальник Алексей Титовский.

Салехардский глава сообщил об инициативе создания книги по итогам встречи с Липатовой. Титовский отметил опыт и знания краеведа о разных уголках региона, которые она может изложить в новой книге.

Мэр подчеркнул, что идея написания такой книги обсуждается уже давно. Планируется, что помимо историй о самом регионе будут также описаны салехардские династии, пишет «Север-пресс».

Ранее Титовский совместно со специальной комиссией проинспектировал ход восстановительных работ в школах и детских садах города. Мэр отчитался, что ремонт идет по плану.