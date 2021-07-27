Вашингтон, 27 июля. Большая часть киберпреступников якобы скрывается на территории России. Такого мнения придерживаются представители американской власти.

Однако в Министерстве юстиции США отметили, что российское правительство не причастно к кибератакам на страну. По их словам, Москва просто не предпринимает попыток для препятствия распространения такого незаконного вида деятельности.

«Помогать и способствовать — эти термины имеют четкое юридическое определение, и я бы не сказал, что правительство России стоит за этими атаками», — отметил заместитель помощника главы ведомства Линдси Грэм.

Российская власть уже неоднократно опровергала обвинения в связи государственных структур страны с кибератаками на американские объекты, которые находятся в США и за их пределами. Она также сообщала, что такой вид деятельности был зафиксирован со стороны Вашингтона в адрес объектов критической инфраструктуры России.