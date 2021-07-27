Космонавты провели тренировку по ручной стыковке модуля «Наука» к МКС

Москва, 27 июля. Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий потренировались на борту Международной космической станции (МКС) в ручной стыковке модуля «Наука».

Лабораторный модуль «Наука» был запущен на орбиту с космодрома Байконур на прошлой неделе. Его стыковка с МКС запланирована на четверг, 29 июля.

Дубров и Новицкий во время тренировки использовали ручной телеоператорный режим (ТОРУ). Он может понадобиться, если во время предстоящей стыковки на модуле «Наука» откажет автоматика.

Специалисты Роскосмоса ранее завершили проверку системы стыковки модуля «Наука». Все узлы, по словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, работают штатно.