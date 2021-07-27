Сонливость Байдена оказалась лучше твиттерной дипломатии Трампа

Вашингтон, 27 июля. Президент США Джо Байден преодолел полугодовой рубеж на новой должности. За это время он сумел справиться с большим количеством проблем, оставшихся от его предшественника.

Американское общество после ухода с поста главы государства Дональда Трампа оказалось разделено на два лагеря — сторонников Демократической и Республиканской партий США. Помимо этого в стране в 2020 году обострился конфликт на расовой почве после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. При Байдене участники движения Black Lives Matter (BLM) стали менее ожесточенными, а немногочисленные приговоры за штурм Капитолия совсем не жестокие.

Джо Байден вызвал больше симпатии среди американцев и из-за своей позиции в вопросе пандемии COVID-19. Он еще во время избирательной кампании настаивал на немедленном введении ограничительных мер, Дональд Трамп же старался не замечать распространение вируса. Действующий президент США смог вернуть работу сотням тысяч жителей, которые лишились ее из-за эпидемии.

«Мы перешли с 60 тысяч рабочих мест в месяц до 60 тысяч рабочих мест каждые три дня — а это более 600 тысяч рабочих мест в месяц с тех пор, как я вступил в должность президента. Всего же создано более трех миллионов новых рабочих мест. Мне сказали, что это самый быстрый рост на данный момент в истории любой администрации», — отчитался Байден на одном из брифингов.

Новый президент поменял и имидж действующей американской власти. Он действительно иногда оправдывает прозвище «сонный Джо», которое ему дал Трамп. Тем не менее Байден не боится признавать, что его речи бывают скучными, и не опускается до оскорблений в адрес оппонентов, как делал его предшественник.

Поменялась и внешняя политика США, Байден пытается наладить взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу. Новый президент также выстраивает диалог с Москвой, несмотря на инцидент, связанный с оскорблением в адрес российского лидера Владимира Путина. Нынешний глава государства, в отличие от Трампа, не использует «твиттерную» дипломатию и сообщает важные новости с трибуны, а не при помощи соцсетей.

Джо Байден многим кажется «сонным» и чересчур возрастным для должности главы государства. За первые полгода президент успел попасть в ряд неловких ситуаций. Однако на фоне Дональда Трампа он выглядит гораздо адекватнее, что не может не импонировать.

Американский президент может все же начать действовать более жестко, использовав методы Трампа. Генпрокуратура США ранее предложила создать специальные отряды, которые будут бороться с преступлениями с использованием огнестрельного оружия.