«На седьмом месяце беременности»: Костюшкин взбудоражил поклонников новым фото

Москва, 27 июля. Стас Костюшкин славится не только как талантливый певец, но и человек с отменным чувством юмора. Артист в очередной раз продемонстрировал поклонникам умение подшутить над собой.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором запечатлен в компании своих звездных друзей: шеф-повара Константина Ивлева и его супруги Валерии, Евгения Рудина, более известного как DJ Грув, а также актрисы Эвелины Бледанс. Компания разместилась за большим столом в саду Ивлева.

По словам Костюшкина, автором идеи сфотографироваться стала Бледанс, которая, в отличие от музыканта, получилась на снимке отлично. В глаза же бросается далеко не лучший внешний вид Стаса. Обычно подтянутый певец выглядит красивым и привлекательным, но в этот раз его как будто «раздуло», о чем сам Костюшкин пошутил в комментарии к фото.

«Удачная фотка от Бледанс. Боже, я тут как на седьмом месяце беременности», — написал он, добавив хэштег «стасжиробас».

Подписчикам шутка пришлась по душе. В комментариях многие присоединились к нему, продолжив шутить. Другие поддержали артиста, подчеркнув, что он всегда привлекателен.

«Стас, извиняюсь заранее, но вы тут как только из недельного запоя», — отметила одна из подписчиц.

«Выражение лица скорее беременное», — пошутила другая.

«А еще, как будто трамвай переехал или пили беспробудно несколько дней», — веселится фолловер.

«Ты тут как на седьмом месяце запоя», — добавила смайликов читательница блога музыканта.

Отметим, судя по профилю в соцсети Валерии Ивлевой, в этот день у них в гостях было куда больше народа. Приятели собрались за столом, чтобы отметить День ВМФ РФ.

В конце прошлого года в желтых СМИ стали появляться слухи, что бывший участник дуэта «Чай вдвоем» бросил свою жену ради уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро, звезды сериала «Дикий ангел». В соцсети артист не без иронии отметил, что у него сейчас «на ОрейрУ нет денег».