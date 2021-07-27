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Обильные осадки придут в центр европейской части России на этой неделе

  /   Обновлено: 27 июля 2021 23:03
Общество
Обильные осадки придут в центр европейской части России на этой неделе
pixabay.com

Москва, 27 июля. Дождливая погода установится в европейской части России и продлится до конца июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осадки придут в регион 28 июля, через день они станут по-летнему комфортными. Дожди никак не отразятся на температуре воздуха, передает ТАСС.

«С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой», — отметил Вильфанд.

Вероятность грозовой активности будет появляться по ночам. В дневное время осадки будут умеренными, а небо малооблачным или ясным.

Вильфанд ранее сообщил, что купальный сезон в Москве и области продлится до августа. Примета, связанная с Ильиным днем, в этом году оказалась неактуальной.

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дождь вильфанд центральная часть россии
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