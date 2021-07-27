Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 23:11
23:10
Шоу-бизнес
«На седьмом месяце беременности»: Костюшкин взбудоражил поклонников новым фото
23:09
Общество
Специалисты обсудили вакцинацию беременных против COVID-19 и влияние вируса на плод
23:08
Общество
Кандидата в депутаты Госдумы Удальцову отпустили из полиции без протокола
23:07
Политика
Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
23:03
Общество
Обильные осадки придут в центр европейской части России на этой неделе
23:00
Происшествия
Спецназ Литвы жестко разогнал протестующих против наплыва мигрантов
22:55
Общество
Мосгорсуд вынес вердикт в отношении главаря банды 90-х
22:29
Общество
Жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование
22:26
Политика
Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе
22:23
Происшествия
Медэксперты установят причину смерти председателя Куйбышевского районного суда
Все новости

Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
Политика
Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 27 июля. Президент США Джо Байден уверен, что Россия, якобы, опять предпринимает попытку вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года. Об этом рассказали в Белом доме.

Байден ранее назвал корреспондента канала NBC Келли О"Деннелл «занозой в шее» из-за вопроса о вакцинации от коронавирусной инфекции. Это произошло в овальном кабинете в Белом доме, во время встречи главы государства с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадхими.

О"Деннелл обратилась к Байдену с просьбой дать комментарий относительно заявления министра по делам ветеранов Дэниса Макдоно о том, что медики на передовой должны будут получить вакцину от COVID-19. В ответ на это действующий президент США назвал журналиста занудой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
выборы сша вмешательство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru