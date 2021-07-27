Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Вашингтон, 27 июля. Президент США Джо Байден уверен, что Россия, якобы, опять предпринимает попытку вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года. Об этом рассказали в Белом доме.

Байден ранее назвал корреспондента канала NBC Келли О"Деннелл «занозой в шее» из-за вопроса о вакцинации от коронавирусной инфекции. Это произошло в овальном кабинете в Белом доме, во время встречи главы государства с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадхими.

О"Деннелл обратилась к Байдену с просьбой дать комментарий относительно заявления министра по делам ветеранов Дэниса Макдоно о том, что медики на передовой должны будут получить вакцину от COVID-19. В ответ на это действующий президент США назвал журналиста занудой.