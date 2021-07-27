Кандидата в депутаты Госдумы Удальцову отпустили из полиции без протокола

Москва, 27 июля. Депутат Госдумы Анастасия Удальцова покинула полицейский участок после беседы с сотрудниками ОВД по району Нагатинский Затон.

Удальцова рассказала, что ее отпустили из полиции без составления протокола. Вместе с ней здание ОВД покинули еще восемь участников встречи с избирателями.

Сотрудники полиции во вторник, 27 июля, задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову. Вместе с ней в полицейский участок в Нагатинском Затоне доставили еще восьмерых. Причина задержания в настоящее время неизвестна.