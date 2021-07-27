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Спецназ Литвы жестко разогнал протестующих против наплыва мигрантов
Происшествия
Спецназ Литвы жестко разогнал протестующих против наплыва мигрантов
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Вильнюс, 27 июля. Литовский спецназ применил жесткие меры разгона граждан, протестующих против размещения мигрантов в поселке Руднинкай. Такие данные появились в местных СМИ.

Ранее власти населенного пункта решили установить лагерь для мигрантов. Однако такое решение не понравилось местным жителям и граждане вышли на улицы.

В начале протестующие организовали митинг, после чего заблокировали подъезды к полигону, где власти хотят разместить мигрантов. Литовцы несколько часов держали позиции, пока на место не прибыл спецназ и не разогнал всех жителей поселка. В результате разгона были задержаны восемь человек, после чего началось возведение палаточного лагеря.

Вильнюс обвинил Минск в сложившемся миграционном кризисе, из-за которого в стране пришлось ввести режим ЧС. Однако Белоруссия отмечала, что полностью справляется с обязанностями по охране границы. Тем не менее, Литва сейчас занимается поисками колючей проволоки для возведения стены на границе с соседской страной, поскольку в республике нет производств искомого материла.

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мигранты литва руднинкай
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