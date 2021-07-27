Жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование

Салехард, 27 июля. Раздача гектаров бесплатной земли стартует на Ямале с 1 августа нынешнего года. Оформить соответствующую заявку можно через МФЦ.

Местные власти готовы предоставить более 17 тысяч гектаров в безвозмездное пользование. Речь идет о земельных участках в местах с наилучшей транспортной доступностью.

В Салехарде, по данным «Ямал-медиа», собираются раздать 462,7 гектара. Эти земли расположены в 10 км на юго-востоке от окраины города. Заявления будут принимать с 1 августа. Для оформления заявки можно обратиться в МФЦ или в администрацию Салехарда.

Россиянам ранее разрешили взять второй «дальневосточный гектар». Решение об этом кабмин принял в июне нынешнего года.