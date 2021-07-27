Мосгорсуд вынес вердикт в отношении главаря банды 90-х

Москва, 27 июля. Судейская коллегия присяжных вынесла вердикт лидеру банды 90-х годов Сергею Захарову. Он был признан виновным в незаконном обороте оружия и умышленном убийстве двух человек.

По вердикту присяжных, Захаров виновен в организации убийства члена Таганской ОПГ и устранении экс-участника своей банды. За совершение двух убийств исполнители получили от главаря банды по 2,5 тысячи долларов. При этом Захаров был оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств и еще одном убийстве.

Мужчина в конце прошлого столетия создал и стал лидером вооруженного бандформирования. В 1995 году подсудимый приказал своим «подчиненным» ликвидировать участников другой группировки. А в 1996 году распорядился убить бывшего члена банды на фоне личной неприязни. Обсуждение последствий вердикта назначено на 30 июля в 10:30.

Мосгорсуд ранее оставил без изменения решение Басманного суда о мере пресечения в виде запрета определенных действий адвокату Ивану Павлову. Его обвиняют в разглашении данных предварительного следствия.