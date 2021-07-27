Эксперты обсудили вакцинацию беременных против COVID-19 и влияние вируса на плод

Международное исследование, проведенное учеными Оксфордского университета в 18 странах мира, включая Россию, показало, что COVID-19 при беременности связан с более высоким риском осложнений у матери и ребенка, чем считалось ранее. Каковы риски выкидыша или рождения ребенка с аномалиями в развитии при заболевании матери коронавирусом? Стоит ли отказываться от беременности во время пандемии? Можно ли вакцинироваться беременным и на каких сроках? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

Акушер-гинеколог, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ «НМИЦ им В. А. Алмазова» Филипп Овсянников уверен, новая коронавирусная инфекция влияет как на плод, так и на саму беременную. Более того, иногда более тяжелой форме заболевания подвержены именно будущие мамы, а не обычные группы населения.

«При выявлении заболевания такие пациентки подлежат самоизоляции или, при ухудшении состояния, требуется стационарное лечение, где тщательному мониторингу подвергается и состояние плода. Сейчас мы знаем достоверно, что плод может страдать при ухудшении состояния беременной. Иногда это является причиной для досрочного родоразрешения», — говорит эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Серьезные последствия коронавирусной инфекции для беременных волей-неволей породили множество опасений, среди которых оказалось и преждевременное прерывание беременности. Однако, по словам кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога СПб ГБУЗ «Родильный дом 17», ассистента кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии медицинского факультета СПбГУ Артема Романовского, однозначно вести речь о прерывании беременности при заражении COVID-19 не стоит.

«Полтора года назад у нас было мало информации, как коронавирус влияет на плод и на течение беременности. Мы не знали риски, и шла речь о возможном прерывании беременности на ранних сроках. На данном этапе о таких вещах говорить не стоит. Явного тератогенного действия коронавируса на беременность и развитие плода не выявлено», — отмечает спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Говоря о коронавирусе и его влиянии на плод, стоит обратить внимание на то, каким образом защитить будущих мам от недуга, ведь беременным противопоказаны большинство лекарств. Однако здесь есть хорошие новости. Как отмечает врач-инфекционист СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им С. П. Боткина», врач-инфекционист Lahta Clinic Дарья Авдошина вакцинация беременных от COVID-19 одобрена Минздравом.

«Сейчас разрешено приглашать на вакцинацию пациенток с 22 недели беременности, разрешена вакцина «Спутник V». Вакцинация проходит в два этапа, как и для остальных групп населения. Прививаться беременные могут только этой вакциной, поскольку это единственная вакцина, которая одобрена и по инструкции к препарату, и по рекомендациям Минздрава», — говорит гостья пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ФГУ НИИ детских инфекций Росздрава изучает осложнения у детей после перенесенного коронавируса. Так, к.м.н., старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных болезней клинического отдела ФГУ НИИ детских инфекций Росздрава Ирина Фридман отметила, что на сегодняшний день известно, что у детей развивается синдром мультивоспаления и проявляется он у всех совершенно по-разному.

«Нельзя сказать, что дети более младшего возраста имеют меньше осложнений. Один из серьезных примеров — это случай с девятилетней девочкой, которой после перенесенного заболевания потребовалась установка кардиостимулятора», — рассказывает спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Она также отмечает, что, к сожалению, аннотации к препарату не поменялись, они остаются прежними, однако врачи руководствуются документами, которые выпустил Минздрав, и используют вакцину «Спутник V».

«В основном вакцина направлена на тех беременных женщин, которые относятся к группе риска и имеют соматические заболевания, в первую очередь ожирение. Но решение о рекомендации вакцинации принимает врач, учитывая всю пользу и риск», — добавила Фридман.

С момента появления вакцины прошло чуть меньше года, и уверенность, что беременным можно прививаться без ущерба для ребенка, не может не смущать. Однако Артем Романовский отметил, что сегодня есть ряд специальных подходов, которые позволяют выявить, будет это безопасно для ребенка или нет.

«Понятно, что сходу сложно выявить тысячи добровольцев, которые подпишутся под тем, что знают отрицательный эффект и принимают условие. Но первый этап — это исследование на животных, в процессе которого проводится биологическая оценка. И потом: не забывайте, что есть пациентки, которые вакцинировались, не зная, что беременны», — объясняет спикер.

Также он указывает, что три месяца назад было опубликовано исследование, которое базировалось на наблюдениях за пациентками из разных стран. На данный момент описано 114 тысяч пациенток, которые родили после вакцинации, и каких-либо отрицательных эффектов выявлено не было.