Диетолог Колотилкина поделилась альтернативными способами заготовки ягод

Москва, 27 июля. Варенье является самым популярным способом заготовки ягод на зиму. Диетолог Елена Колотилкина предложила готовить его без сахара.

Для такого способа заготовки подойдут смородина, клубника, малина, крыжовник и жимолость. Ягоды, по словам диетолога, нужно будет растолочь и разложить в емкости для заморозки. Затем все это следует поместить в морозильную камеру. Если ягоды кислые, то к ним можно добавить сахарозаменитель — стевию или трегалозу.

Еще один альтернативный способ заготовки ягод — приготовление пастилы. Их нужно размельчить в блендере, а получившееся пюре выложить тонким слоем на сушилку. Позже пастилу можно переложить в банку для длительного хранения.

Диетолог Елена Соломатина ранее назвала самые полезные летние ягоды. Речь идет, по ее словам, о голубике и чернике.