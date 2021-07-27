Пренебрежение Запада к Украине оскорбило политолога Спивака

Киев, 27 июля. Украина стоит на коленях перед Западом, но Вашингтон и Берлин не учитывают ее интересы. Об этом рассказал киевский политолог Дмитрий Спивак.

Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по газопроводу «Северный поток — 2», по которому немецкая сторона взяла на себя обязанность повлиять на продление российско-украинского договора о транзите газа после 2024 года. Политолог Спивак уверен, что эти договоренности не принесут никакой реальной пользы Киеву.

«Это означает, что Германия приложит усилия, выразит обеспокоенность. Точка», — отметил эксперт.

Пренебрежительное отношение западных государств к Киеву сильно оскорбило украинского политолога.

«Если они (США и ФРГ. — Прим. ФАН) с таким пренебрежением относятся к моей стране, то давайте это признаем. Но почему же мы на коленях перед ними ползаем?» — возмутился Спивак.

Экономист Андрей Головачев выразил мнение, что Запад не станет предпринимать никаких решительных шагов по поддержке Украины после запуска «Северного потока — 2». Немецко-американское соглашение по газопроводу является обычной формальностью, убежден специалист.

«Послали по известному адресу на языке дипломатии», — заметил экономист.

Ранее военный эксперт Олег Стариков предсказал проигрыш Киева после запуска газопровода «Северный поток — 2». По его словам, политический вес Украины «обнулился» после заключения соглашения между ФРГ и США.