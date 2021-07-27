Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 23:10
23:09
Общество
Специалисты обсудили вакцинацию беременных против COVID-19 и влияние вируса на плод
23:08
Общество
Кандидата в депутаты Госдумы Удальцову отпустили из полиции без протокола
23:07
Политика
Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
23:03
Общество
Обильные осадки придут в центр европейской части России на этой неделе
23:00
Происшествия
Спецназ Литвы жестко разогнал протестующих против наплыва мигрантов
22:55
Общество
Мосгорсуд вынес вердикт в отношении главаря банды 90-х
22:29
Общество
Жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование
22:26
Политика
Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе
22:23
Происшествия
Медэксперты установят причину смерти председателя Куйбышевского районного суда
22:12
Происшествия
Один сирийский военный погиб и трое ранены после обстрела террористов в Алеппо
Все новости

Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе

  /   Обновлено: 27 июля 2021 22:26
Политика
Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 июля. Белый дом и Кремль имеют общие интересы в Арктике, поэтому между государствами в будущем возможно сотрудничество. Об этом заявила помощник замминистра ВВС США Келли Сиболт.

Возможен также и диалог по обеспечению безопасности арктического региона усилиями Российской Федерации и Соединенных Штатов, рассказала помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Сиболт. Чиновник добавила, что для эффективного взаимодействия отношения двух стран должны в целом улучшиться.

Ранее на военной базе ВС РФ «Арктический трилистник» появился самый северный в мире крытый бассейн. Температура воды в нем поддерживается на уровне 26-28 градусов тепла.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе
сша арктика сотрудничество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru