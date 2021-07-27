Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе

Вашингтон, 27 июля. Белый дом и Кремль имеют общие интересы в Арктике, поэтому между государствами в будущем возможно сотрудничество. Об этом заявила помощник замминистра ВВС США Келли Сиболт.

Возможен также и диалог по обеспечению безопасности арктического региона усилиями Российской Федерации и Соединенных Штатов, рассказала помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Сиболт. Чиновник добавила, что для эффективного взаимодействия отношения двух стран должны в целом улучшиться.

Ранее на военной базе ВС РФ «Арктический трилистник» появился самый северный в мире крытый бассейн. Температура воды в нем поддерживается на уровне 26-28 градусов тепла.