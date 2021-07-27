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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с чемпионом мира по футболу Вараном
Спорт
«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с чемпионом мира по футболу Вараном
pixabay.com

Манчестер, 27 июля. Французский защитник Рафаэль Варан перешел в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Клуб уже подписал с 28-летним чемпионом мира контракт. Детали соглашения не разглашаются.

С 2011 года Варан играл за мадридский «Реал». В составе испанской команды он забил 17 мячей и записал на свой счет семь голевых передач. Выступая за «Реал», защитник четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В 2018 году футболист играл за сборную Франции на чемпионате мира в России. Тогда французы завоевали золотые медали.

Клуб Английской премьер-лиги «Брентфорд» ранее попытался приобрести у московского ЦСКА Николу Влашича. Трансфер сорвался из-за отказа армейцев от предложенной суммы.

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