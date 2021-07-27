Партия «Ан-Нахда» призывает к досрочным выборам в Тунисе

Тунис, 27 июля. Партия «Ан-Нахда» — исламистское движение, представленное большинством в парламенте Туниса — призвала к досрочным выборам в целях скорейшего выхода из политического кризиса.

Сразу после решения президента Каиса Саида приостановить работу законодательного совета и отстранить от должности премьер-министра Хишама Машиши «Ан-Нахда» назвала данные меры «переворотом против революции и конституции». Однако на следующий же день движение, представленное в парламенте 53 из 217 депутатов, выступило с заявлением о том, что «для блага демократического будущего оно готово к скорейшему и одновременному проведению законодательных и президентских выборов».

Партия потребовала также не допускать задержек в данном вопросе, чтобы ни одна сторона не могла использовать их «в качестве предлога для установления авторитарного режима». В своем заявлении члены «Ан-Нахды» отказались от стремлений к мятежу и внутренней борьбе и призвали к диалогу и объединению национальных усилий.

В ходе экстренного заседания 26 июля исполнительный офис движения выразил понимание протестов и законности требований народа, а также масштабов эпидемиологических условий, борьба с которыми является в настоящий момент главной задачей государства.

«Однако страна должна вести национальный диалог и находить совместные решения, способные вывести Тунис из всех его кризисов», — заявил глава партии «Ан-Нахда» и спикер распущенного парламента Рашид аль-Ганнуши на своей странице в Facebook.

Он председательствовал на экстренном собрании, организованном исполнительным офисом движения в понедельник вечером с целью обсуждения ситуации в стране и исключительных мер, принятых президентом Каисом Саидом на основании Статьи 80 Конституции Туниса.