«Со мной это тоже произойдет»: Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка

Москва, 27 июля. Актриса и блогер Агата Муцениеце призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка, поскольку ее сын Тимофей и дочка Мия уже подросли.

После развода со своим коллегой Павлом Прилучным Агата воспитывает двух детей: Тимофею уже исполнилось восемь лет, а младшей Мии — всего шесть. В интервью порталу «7дней» актриса отметила, что ее дети «растут, причем очень быстро, как грибочки». Тимоша уже «стал совсем огромным».

Два месяца дети жили у бабушки в Латвии, а на прошлой неделе вернулись к маме в Москву. Пока дети были в гостях, с родительницей говорили по видеосвязи, и Агата поражалась, «какие у сына стали широкие плечи, какая мощная шея». Муцениеце добавила, что уже с завистью поглядывает на недавно родивших подруг.

«Мои скоро станут совсем взрослыми. Все подруги сейчас понарожали себе еще по лялечке, я смотрю на малышей — они все такие классные. Сто процентов, со мной это тоже произойдет. Я молодая, прекрасная и, по крайней мере, одного ребенка еще рожу», — подчеркнула блогер.

Агата отметила, что пересуды о том, что рожать после 35 поздно, глупость и предрассудки. Она советует девушкам не обращать внимание на то, что «вякают» некоторые.

«Если хочется рожать — рожай. Но пока у меня нет человека, с которым я готова создать семью, и к тому же слишком много работы», — резюмировала актриса.

На прошлой неделе адвокат артистки Жанна Маргулис сообщила, что ее клиентка наладила отношения с бывшим мужем. По словам юриста, Агата и Павел «стараются сделать все возможное, чтобы их дети были счастливы». Она также пролила свет на появившиеся слухи о романе Муцениеце с женатым режиссером Климом Шипенко. Адвокат подчеркнула, что у них никогда не было романтических отношений.

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