Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 23:09
23:09
Общество
Эксперты обсудили вакцинацию беременных против COVID-19 и влияние вируса на плод
23:08
Общество
Кандидата в депутаты Госдумы Удальцову отпустили из полиции без протокола
23:07
Политика
Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
23:03
Общество
Обильные осадки придут в центр европейской части России на этой неделе
23:00
Происшествия
Спецназ Литвы жестко разогнал протестующих против наплыва мигрантов
22:55
Общество
Мосгорсуд вынес вердикт в отношении главаря банды 90-х
22:29
Общество
Жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование
22:26
Политика
Сиболт: Москва и Вашингтон имеют общие интересы в арктическом регионе
22:23
Происшествия
Медэксперты установят причину смерти председателя Куйбышевского районного суда
22:12
Происшествия
Один сирийский военный погиб и трое ранены после обстрела террористов в Алеппо
Все новости

Европейские политики поддержали укрепление отношений КНДР и Южной Кореи
Политика
Европейские политики поддержали укрепление отношений КНДР и Южной Кореи
pixabay.com

Брюссель, 27 июля. Восстановление прямой связи Сеула и Пхеньяна является необходимым для укрепления отношений КНДР и Южной Кореи, заявили в Евросоюзе.

Политики из международного объединения приветствуют такое развитие отношений и поддерживают страны, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали.

Ранее в Администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщили о восстановлении разорванной между государствами связи. С апреля 2021 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын несколько раз обменялись письмами.

Контакты между Сеулом и Пхеньяном были прекращены в июне 2020 года. Спустя некоторое время недалеко от демилитаризированной зоны был подорван офис. В КНДР подтвердили информацию о разрушении здания по решению Сеула.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Европейские политики поддержали укрепление отношений КНДР и Южной Кореи
евросоюз кндр корея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru