Европейские политики поддержали укрепление отношений КНДР и Южной Кореи

Брюссель, 27 июля. Восстановление прямой связи Сеула и Пхеньяна является необходимым для укрепления отношений КНДР и Южной Кореи, заявили в Евросоюзе.

Политики из международного объединения приветствуют такое развитие отношений и поддерживают страны, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали.

Ранее в Администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщили о восстановлении разорванной между государствами связи. С апреля 2021 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын несколько раз обменялись письмами.

Контакты между Сеулом и Пхеньяном были прекращены в июне 2020 года. Спустя некоторое время недалеко от демилитаризированной зоны был подорван офис. В КНДР подтвердили информацию о разрушении здания по решению Сеула.