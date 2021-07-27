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Общественники попросили смягчить наказание для осужденного экс-президента ЮАР
Весь мир
Общественники попросили смягчить наказание для осужденного экс-президента ЮАР
Global Look Press  /  Kopano Tlape/Xinhua

Претория, 27 июля. Лидер организации «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Мелима призвал властей внести изменения в приговор экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Он потребовал перевода политика на домашний арест.

Высшая судебная инстанция ЮАР приговорила экс-президента страны Джейкоба Зуму к 15 месяцам заключения за неуважение к суду. Политик отказался давать показания в рамках антикоррупционного расследования.

Несмотря на разногласия с Зумой, активист считает, что суд вынес слишком жесткий приговор. По его словам, бывший лидер страны не заслуживает 15 месяцев лишения свободы.

«Арест Зумы продемонстрировал недостатки судебной системы. Правоохранительные органы возбуждают дело против президента, но игнорируют сотни убийств», — заявил Мелима.

Мелима опасается, что 80-летний политик не доживет до конца срока. Он требует, чтобы Зуме смягчили приговор до домашнего ареста.

«Хочу ли я, чтобы 80-летний парень сидел в тюрьме? Черт возьми, нет. Хочу ли я, чтобы Зума был арестован? Да. Какая форма ареста? Домашний арест, потому что он слишком стар», — добавил активист.

Джейкоб Зума руководил государством с 2009 по 2018 год. Заключение под стражу и арест политика вызвал массовые беспорядки в провинциях Квазулу-Натале и Гаутенге. Протестующие поджигали автомобили, громили магазины, забрасывали полицейских камнями и бутылками. По официальным данным, в результате ожесточенных уличных боев погибло 337 человек.

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