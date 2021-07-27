«Африканский Букер» впервые вручили автору из Эфиопии

Аддис-Абеба, 27 июля. Мерон Хадэро стала первым эфиопским автором, получившим «Африканский Букер».

Лауреатом премии Кейна за африканское литературное произведение стала Мерон Хадэро. Писательница отправила на конкурс рассказ «Подметание улиц» (The Street Sweep). Произведение затрагивает целый комплекс проблем современной Эфиопии. Оно повествует о риске вынужденного перемещения и молодом поколении, которое надеется на лучшую жизнь в родной стране. Также автор описывает судьбу мальчика Гету и деятельность НКО в Аддис-Абебе.

Первое вручение премии Кейна за африканское литературное произведение состоялось в 2000 году на Зимбабвийской международной книжной ярмарке в Хараре. С тех пор ее ежегодно присуждают писателям из Африки за лучший рассказ на английском языке. Объем произведения — от 3 до 10 тысяч слов.

Ранее Фонд Букеровской премии огласил писателей, которые претендуют на награду в 2021 году. В лонг-лист попали сразу три африканских автора: Дэймон Галгута, Карен Дженнингс из ЮАР и сомалийско-британская писательница Надифа Мохамед. Шорт-лист премии объявят 15 сентября, а имя победителя — в ноябре.