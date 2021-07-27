Жителям Калининграда и Владивостока покажут экспонаты Третьяковской галереи

Москва, 27 июля. Третьяковская галерея анонсировала открытие выставок в Калининграде и Владивостоке. Посмотреть на привезенные из Москвы картины жители этих городов смогут в августе.

В Калининграде будет представлена графика Александра Дейнеки, Николая Купреянова, Георгия Верейского и других художников. Выставка под названием «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века», как отметили в пресс-службе музея, откроется 7 августа и продлится по 19 сентября.

Жители Владивостока смогут посетить мультимедийную экспозицию «Третьяковка в движении» с 29 августа по 26 сентября. Выставка расскажет о коллекционере Павле Третьякове.

Музей-заповедник Алтайского края недавно анонсировал открытие выставки «Возвращение к себе». Она пройдет в рамках «Шукшинских дней на Алтае».