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Протестующие перекрыли железнодорожную трассу на юго-востоке Эфиопии
Весь мир
Протестующие перекрыли железнодорожную трассу на юго-востоке Эфиопии
twitter.com  /  @fanatelevision

Аддис-Абеба, 27 июля. Протестующие в штате Сомали перекрыли стратегически важную железнодорожную трассу, соединяющую столицу страны Аддис-Абебу с соседним государством Джибути и его морскими портами.

Акции протестов вызваны действиями ополченцев из штата Афар. Они обвиняются в убийствах местных жителей и грабежах в городе Гарба-Иссе (район Ситти).

Транспортный коридор в Джибути играет важнейшую роль в снабжении Аддис-Абебы, так как Эфиопия не имеет выхода к морю. Отмечается, что дороге нанесен серьезный ущерб. Она также заблокирована для проезда на территории штата Сомали.

Повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) на протяжении нескольких дней пытались перекрыть автостраду Аддис-Абеба — Джибути. Они хотели захватить часть трассы, чтобы напрямую направлять гуманитарные грузы из портов Джибути на север Эфиопии.

Сейчас бои ведутся в районе города Милле, где находится важнейшая автомобильная развязка. По данным СМИ, пока НФОТ удалось установить контроль над Милле.

Вчера, 26 июля, жители штатов Амхара и Оромия вышли на мирную демонстрацию в поддержку Национальных сил обороны Эфиопии (ENDF). Активисты осудили деятельность «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Они также призвали международную общественность не вмешиваться в дела Эфиопии.

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эфиопия
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