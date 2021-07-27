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Тотальная украинизация обернулась ударом по карману Зеленского

  /   Обновлено: 27 июля 2021 21:39
Политика
Тотальная украинизация обернулась ударом по карману Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 июля. Закон Украины о защите национального языка, дискриминирующий русскоговорящее население обернулся сокрушительным ударом по государственному бюджету.

Подробной аналитикой происходящего на Украине в связи с новым законом о мове поделилось издание «Взгляд». Как отмечает автор публикации, рейтинги украинских телеканалов продолжают стремительно падать, а продажи всего медиаконента стремятся к нулю, опустошая карманы владельцев каналов, студий, книжных магазинов и самого президента Владимира Зеленского.

Как отмечают киевские чиновники, телеканалы не воспользовались переходным периодом для перевода всех медиа на украинский язык и до последнего пользовались русским. В итоге получился халтурный продукт, а крупнейшие каналы страны продолжают транслировать кино и сериалы на русском, чтобы не лишиться последних денег. Наиболее скандальным стал перевод на украинский язык популярного телесериала «Сваты», созданного студией «Квартал 95», в которой некогда трудился сам президент Зеленский.

Помимо того, что продукт на украинском языке в целом привлекает меньшую аудиторию, дубляж продукции на русском также оказывается крайне дорогостоящим предприятием. Перевод одного фильма с русского на украинский язык с полной переозвучкой стоит от 40 до 60 долларов. Темпы производства кино сразу на украинском тоже продолжают падать: если в 2019 на мове было снято 159 фильмов, то в 2020 — всего 34.

В итоге команда Зеленского столкнулась с неприятной ситуацией: политика украинизации провалилась, деньги заканчиваются, граждане все чаще уходят в интернет, который невозможно закабалить, а собственного контента на замену русскоязычному Киев предложить не может. В таких условиях государство может вспомнить о репрессивной машине. Маховик репрессий уже ударил по киевлянке Анастасии Польских: за непопулярное мнение об украинском языке блогер лишилась престижной работы и подвергается систематической травле в СМИ и соцсетях.

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