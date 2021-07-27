Посол Эфиопии рассказал об отношении соотечественников к России и Владимиру Путину

Аддис-Абеба, 27 июля. Эфиопы высоко ценят помощь России и с уважением относятся к президенту Владимиру Путину, рассказал посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.

По его словам, культурная связь между Россией и Эфиопией очень сильна. У стран много общего, например, Пушкин и православие. Местные жители следят за развитием РФ на мировой арене и изучают историю государства.

«Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. <…> Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете», — отметил Тегену в интервью РИА Новости.

Также эфиопы уважают российского президента Владимира Путина. Некоторые даже носят с собой фотографии политика.

«Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна», — добавил посол.

Более того, некоторые жители Эфиопии отлично говорят по-русски. Как заметил Тегену, все желающие могут изучить язык в Российском центре науки и культуры, расположенном в Аддис-Абебе.

В июле текущего года представители России и Эфиопии провели переговоры по военно-техническому сотрудничеству в Аддис-Абебе.