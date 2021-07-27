Ответ Путина на письмо австрийского мальчика доказал ценность дружбы с Россией

Вена, 27 июля. Реакция лидера России Владимира Путина на письмо десятилетнего мальчика из Австрии показала, что страны перестали быть просто соседями, теперь их союз представляет нечто большее.

Об этом заявил президент европейской экономической палаты Кристоф Ляйтль, комментируя ответ российского главы на послание юного жителя республики Маттиаса. В нем ребенок изложил свои переживания из-за продолжающихся разногласий между Россией и Евросоюзом, а также высказал надежду на скорое улучшение взаимоотношений.

«Это именно то, что чувствуют молодые люди, и это мотивирует меня лично в работе <...>. Маттиас получил хороший ответ, который порадовал мальчика», — рассказал австрийский политик.

Ответное послание получилось очень теплым, обращение Владимира Путина существенно повлияло на несовершеннолетнего автора, обратил внимание Ляйтль. По его словам, мальчик очень обрадовался и воодушевился. История свидетельствует, что отношения России и Австрии вышли на новый уровень.

«Мы не просто соседи, Россия и Австрия, мы — партнеры, друзья, ценим культуру. У нас талантливая молодежь, которая вместе надеется на хорошее будущее», — добавил Ляйтль.

Ранее Маттиас раскрыл, что его побудило написать письмо российскому лидеру. В последнее время в медиапространстве стала часто подниматься тема о недостаточном взаимодействии между Москвой и Брюсселем. В связи с этим юный житель Австрии решил поддержать нормализацию сотрудничества.