Среди множества праздников, связанных с компьютерными коммуникациями, особое место занимает День системного администратора — персонажа, пользующегося безграничным уважением пользователей компьютерной техники во всех странах. Ведь там, где обычный юзер теряется, как в дремучем лесу, системный администратор или, как его еще называют, сисадмин, решит все на лету, не слишком напрягаясь. ФАН погрузился в тему системного администрирования и рассказывает читателям, как у работников этой сферы появился собственный праздник и каковы его традиции и особенности.

Кто и какого числа справляет День системного администратора?

В России праздник проходит один раз в году в последнюю пятницу июля, следовательно, День системного администратора в 2021 году приходится на 30 июля. И хотя торжество это не наделено официальным статусом, к Дню системного администратора с удовольствием присоединяются администраторы корпоративных сетей, почтовых сервисов и баз данных, а также другие «серые кардиналы», ответственные за работу компьютерной паутины. Это и профессиональный праздник учащихся и педагогов профильных вузов и компьютерных специализаций. И, безусловно, торжественную дату не обходят своим вниманием коллеги, друзья и родные сисадминов.

История появления праздничной даты

Появлению праздника системные администраторы обязаны своему коллеге из Америки по имени Тед Кекатос, именно он решил, что хотя бы один раз в году пользователи должны благодарить представителей этой профессиональной сферы за их скромный, но, безусловно, очень значимый труд. Первому праздничному мероприятию, которое было организовано в 2000 году на окраине Чикаго, предшествовала незначительная рекламная кампания: для популяризации праздника был создан интернет-сайт, а в самой вечеринке, организованной на открытом пространстве, приняли участие сотрудники компании, разрабатывающей программное обеспечение. Постепенно праздник приобретал все более широкие масштабы, и, в конце концов, уверенно занял место в перечне самых любимых международных праздничных дат.

Кто такой системный администратор?

Системный администратор — это штатный или приходящий сотрудник, среди основных обязанностей которого значатся монтаж и наладка аппаратного и программного обеспечения, систематизация и резервное копирование информации, ликвидация неполадок в функционировании компьютерных систем, наращивание сетевой структуры организации, электронное документирование всех действий, произведенных в рамках сети. Помимо этого, сисадмины зачастую обеспечивают информационную безопасность предприятий. Словом, системное администрирование — это прежде всего творческая и руководящая деятельность, не имеющая ничего общего с бездумным и бесстрастным «нажиманием нужных кнопок».

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Традиции Дня системного администратора

В 2021 году, как и в предыдущие годы, праздник, в первую очередь, будет ознаменован поздравлениями от сотрудников и коллег. Члены трудовых коллективов не скупятся на теплые слова благодарности и пожелания сисадминам успехов в столь ответственном труде. Лучшие представители профессии получают награды, денежные премии и памятные подарки, а затем, как правило, всех присутствующих угощают сладостями с логотипами компаний. О праздничном событии также упоминают СМИ, в профильных изданиях публикуют полезные тематические статьи и интервью, а с 2006 года к торжеству приурочен Всероссийский слет системных администраторов, поддерживаемый крупными предприятиями, работающими в области информационных технологий. На этом мероприятии, собирающем тысячи гостей из России и зарубежья, сисадмины обмениваются опытом работы, обсуждают отраслевые вопросы, демонстрируют презентации, тестируют новое оборудование и ПО, а также становятся участниками конкурсов, лотерей, спортивных соревнований и других событий в рамках развлекательной программы.

Что подарить сисадмину?

Считается, что должность системного администратора похожа на должность врача: если все функционирует исправно, то о представителях этой профессии никто и не вспоминает. Тем не менее, в свой профессиональный праздник любому сисадмину будет приятно услышать слова благодарности и получить пусть и символический, но все же подарок. Это может быть, к примеру, недорогой электронный аксессуар — флешка, гибкая клавиатура или компьютерная мышка. Родственнику или другу-сисадмину можно подарить рабочее кресло, наделенное удобной ортопедической спинкой, рассчитанной на долгое сидение за компьютером. Беспроигрышным знаком внимания также может стать сладкий презент — как самый обычный, так и в виде компьютера или той же мышки: несмотря на всю свою «брутальность», сисадмины — известные сладкоежки, тем более, что 13% из них, согласно статистике, и вовсе относятся к прекрасной половине человечества.