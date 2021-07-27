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Минздрав России рассматривает способы ужесточения мер в борьбе с курением

  /   Обновлено: 27 июля 2021 21:35
Общество
Минздрав России рассматривает способы ужесточения мер в борьбе с курением
pixabay.com

Москва, 27 июля. Ароматизаторы, красители и другие добавки могут запретить использовать при производстве никотинсодержащих изделий в РФ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Минздрав занимается разработкой новых мер, которые помогут в борьбе с курением. В список запрещенных веществ могут войти и те, которые усиливают зависимость от никотина.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — написал в своих соцсетях Салагай.

Ведомство также рассматривает возможность полного обезличивания упаковок, в которых продаются табачные изделия. Большая часть их площади (75%) будет занята иллюстрациями о вреде курения.

Американский врач Панагис Галиатсатос ранее предложил пять приемов, которые могут помочь бросить курить. Одним из первых шагов должно стать изменение восприятия самого отказа от сигарет.

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