Минздрав России рассматривает способы ужесточения мер в борьбе с курением

Москва, 27 июля. Ароматизаторы, красители и другие добавки могут запретить использовать при производстве никотинсодержащих изделий в РФ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Минздрав занимается разработкой новых мер, которые помогут в борьбе с курением. В список запрещенных веществ могут войти и те, которые усиливают зависимость от никотина.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — написал в своих соцсетях Салагай.

Ведомство также рассматривает возможность полного обезличивания упаковок, в которых продаются табачные изделия. Большая часть их площади (75%) будет занята иллюстрациями о вреде курения.

Американский врач Панагис Галиатсатос ранее предложил пять приемов, которые могут помочь бросить курить. Одним из первых шагов должно стать изменение восприятия самого отказа от сигарет.