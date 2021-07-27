Трех африканских писателей включили в лонг-лист Букеровской премии

Объявлен лонг-лист Букеровской премии. В список попали сразу три африканских писателя.

Речь идет о Дэймоне Галгуте, Карене Дженнингсе из ЮАР и сомалийско-британской писательнице Надифе Мохамед. Также в списке есть литераторы из Великобритании, Соединенных Штатов, Шри-Ланки и Канады.

Шорт-лист премии объявят 15 сентября, а победителя в ноябре. Точная дата пока не определена.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2014 года вручалась только гражданам Великобритании. После правила изменились. Сейчас претендовать на премию могут писатели из любой страны, если роман написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании.

Финалисты Букеровской премии получают по 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Вдобавок их книги издаются специальным тиражом. Денежное вознаграждение победителя — 50 тысяч фунтов.

В прошлом году премию присудили шотландскому писателю Дугласу Стюарту за дебютный роман Shuggie Bain («Шагги Бейн»). Книга рассказывает о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.