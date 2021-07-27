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Экс-глава штаба Навального раскрыл причины выдвижения Фатьяновой на выборы в Заксобрание

  /   Обновлено: 27 июля 2021 21:15
Политика
Экс-глава штаба Навального раскрыл причины выдвижения Фатьяновой на выборы в Заксобрание
Невские Новости

Санкт-Петербург, 27 июля. Соратница осужденного блогера Алексея Навального Ирина Фатьянова преследовала личные интересы при имитации предвыборной кампании, пишет «ПолитЭксперт».

Ситуацию прокомментировал экс-координатор саратовского штаба блогера (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Михаил Мурыгин. Он выразил мнение, что основной целью Фатьяновой был сбор донатов с доверчивых сторонников и западных фондов.

Сторонница Навального хотела «максимально хайповать» — так Мурыгин описал причину выдвижения Фатьяновой на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По его мнению, у претендентки на пост депутата нет харизмы и опыта в политике. Кроме того, после ее назначения сотрудники петербургского подразделения ФБК начали покидать организацию.

Ранее стало известно, что сторонницу Навального сняли с выборов в ЗакС Петербурга. Причиной послужила ее работа в ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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