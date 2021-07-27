Netflix может расширить «Академию Амбрелла» аниме-проектом

Лос-Анджелес, 27 июля. Netflix подумывает о новом проекте по мотивам комикса Джерарда Уэя «Академия Амбрелла». Одноименный фантастический сериал стал хитом на популярной стриминговой платформе.

Руководство Netflix пока не давали официальных комментариев о расширении «Академии Амбрелла». Однако, по информации портала Giant Freakin Robot, стримсервис задумался о новом проекте по мотивам комиксов на волне успеха одноименного сериала. Как сообщает издание, Netflix планирует создать аниме-шоу, но все подробности, включая формат будущего проекта, держаться в секрете. Возможно, аниме займется студия Powerhouse Animation, которая недавно заключила с сервисом эксклюзивную сделку.

Первый сезон «Академии Амбрелла» вышел в 2019 году, а премьера второго сезона состоялась через год — в июле 2020-го. Сериал о сверхлюдях стал одним из самых популярных оригинальных проектов Netflix. Спустя месяц после релиза первый сезон посмотрели 45 миллионов пользователей. Сейчас Netflix работает над продолжением своего многосерийного хита.

История разворачивается вокруг семи героев со сверхспособностями. Необычных людей воспитал миллиардер Реджинальд Харгривз, который верил, что они спасут человечество от конца света.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix выпустит сериал «Покемоны» в стиле фильма «Детектив Пикачу». Его режиссером станет автор «Люцифера» Джо Хендерсон.