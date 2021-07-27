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Решетова заявила, что Тимати не выселяет их с сыном из квартиры

  /   Обновлено: 27 июля 2021 21:07
Шоу-бизнес
Решетова заявила, что Тимати не выселяет их с сыном из квартиры
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 27 июля. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова прокомментировала слухи о выселении из квартиры, принадлежащей ее бывшему избраннику.

Решетова и Тимати расстались около года назад, но модель по-прежнему живет в апартаментах основателя лейбла Black Star вместе с их сыном Ратмиром. По словам экс-возлюбленной рэпера, у нее есть собственное жилье, однако там идет ремонт. Знаменитость не исключила, что скоро переедет вместе с ребенком.

После этого поклонники заподозрили, что Тимати выселяет Решетову из своей квартиры. Однако модель опровергла эти домыслы во время общения с подписчиками в Instagram Stories. У бывшей возлюбленной рэпера спросили, должен ли мужчина обеспечить ребенка жильем при разводе.

«Да, конечно. Пока нас не выгоняют», — заявила в ответ Решетова.

Модель также поделилась с поклонниками своим видением идеального мужчины. По мнению знаменитости, представитель сильного пола должен быть ответственным и самостоятельным. По внешнему типажу звезде нравится Киану Ривз, однако она предпочитает судить о мужчине по поступкам.

Анастасия Решетова едва не поругалась с Тимати из-за отдыха с ребенком. Рэпер хотел забрать мальчика на несколько недель, но модель выступила против столь длительной разлуки с сыном.

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Все новости / Шоу-бизнес / Решетова заявила, что Тимати не выселяет их с сыном из квартиры
тимати звезды решетова
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