Вашингтон, 27 июля. Соединенные Штаты намерены разработать терминалы связи нового поколения, которые будут устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

По имеющейся информации, Пентагон планирует модернизировать систему связи американской армии. Военное руководство США полагает, что существующие в настоящий момент технологии стали более уязвимыми, и это может позволить противнику осуществлять искажение и перехват сигнала.

Чтобы предотвратить подобный сценарий, Вашингтон принял решение о переоснащении армии новыми устройствами радиосвязи, которые будет разрабатывать компания Leonardo DRS. Новый передатчик должен будет обеспечить стабильную осведомленность об угрозах, а также сможет формировать отчет об отслеживании целей в режиме реального времени.

Ранее граждане США раскритиковали власти из-за того, что они довели американские вооруженные силы до состоянии глубочайшего разложения из-за вопросов толерантности. При этом американист Владимир Можегов отмечал, что в ВС США происходят некие процессы, которые могут быть связаны с «зачистками», передает «Царьград».