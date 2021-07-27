Авиация ВВС Китая прорвала оборону «противника» на масштабных учениях вблизи Тайваня

Пекин, 27 июля. Китайская авиация отработала прорыв обороны условного противника на малых высотах в ходе масштабных учений на «тайваньском направлении».

По данным китайского медиа-издания Global Times, командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подняло в воздух боевые самолеты и вертолеты, которые после были замечены вблизи Тайваньского пролива.

Согласно информации, к масштабным маневрам были привлечены ударные вертолеты Z-10 и разведывательные Z-9. Помимо авиации, в учениях также задействовали береговые системы обороны и комплексы реактивной артиллерии.

Ранее военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) прибыли из Забайкалья на территорию Китая для подготовки к совместным учениям. Маневры бойцов ВВО и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут иметь оперативно-стратегический характер, отмечается в релизе пресс-службы ВВО.