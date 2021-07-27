Ракетчики ЦВО отбили атаку «диверсантов» на расчеты комплексов «Ярс» под Иркутском

Иркутск, 27 июля. Военнослужащие Центрального военного округа отбили нападение «диверсантов» на расчеты стратегических ракетных комплексов «Ярс» в ходе учений под Иркутском.

Ракетный полк ЦВО занял полевые позиции и приступил к боевому дежурству в ходе учений в Иркутской области. В рамках маневров ракетчики отрабатывают вопросы вывода автономных пусковых установок на маршруты боевого патрулирования, а также смену полевых позиций и их инженерное оборудование.

Кроме того, военнослужащие отбили атаку условных диверсантов, используя новые боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», которые оснащены беспилотниками, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Стоит отметить, что 27 июля в Западном военном округе стартовали крупные учения инженерных войск. В ходе учений российские военнослужащие отработают применение роботизированных комплексов «Уран-14» для тушения пожаров, а также роботов для разминирования «Уран-6».