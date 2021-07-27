Британскому МИД напомнили, что футбольные фанаты опаснее «страшилок» о России

Москва, 27 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила британскому правительству о погромах, которые учинили английские фанаты после финального матча на Евро-2020.

Тогда раздосадованные поражением сборной Англии фанаты устраивали беспорядки на улицах Лондона, участвовали в стычках с полицией и нападали на поклонников итальянской команды. Кадры этой «радушной» встречи поразили весь мир.

«После зверства, которое было устроено подданными Ее Величества после футбольного матча в столице Великобритании в рамках ЧЕ, странно слышать от Лондона какие-либо предупреждения о посещении британцами других стран – им во многих странах будет безопаснее, чем дома», – сообщила Захарова в эксклюзивном интервью изданию «Полит Россия».

Напомним, что МИД Великобритании опубликовал на портале правительства перечень советов для местных жителей, планирующих поездку в Россию. Список, помимо уже стандартных рекомендаций по поводу эпидемиологической обстановки, состоит из довольно странных предостережений.

К примеру, британских путешественников запугивают сообщениями о боевиках, которые якобы готовят теракты в стране, а также неком всплеском радиации на Каширском шоссе в Москве. Кроме того, жителям Соединенного Королевства рекомендуют воздержаться от посещения политических акций, в ходе которых в российских городах будто бы могут проводиться различные митинги и демонстрации.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается заблокировать участие Китая в развитии атомной отрасли.