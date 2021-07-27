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Японские автомобили лидируют по продажам в Африке
Весь мир
Японские автомобили лидируют по продажам в Африке
pixabay.com  /  Moffat

Лусака, 27 июля. Японские автомобили бьют рекорды по продажам в Африке. За последние 10 лет объем рынка увеличился вдвое.

Только в 2020-м на африканский рынок поступило 280 тысяч японских автомобилей, а годом ранее — 320 тысяч, передает The Mainichi. Авторы издания связывают популярность японских авто с колонизаторским прошлым Замбии. В 1924 году стране присвоили статус британской колонии. С тех пор местные жители привыкли к левостороннему движению, для которого подходят машины из Японии.

Также японские автомобили привлекают африканцев доступной стоимостью, высоким качеством и простотой в обслуживании. Ремонт таких машин не является проблемой: запчасти широко представлены на рынке, имеются китайские аналоги. Вдобавок местные механики натренированы на починку авто из Японии.

По словам репортера The Mainichi, японские машины действительно чаще других встречаются на дорогах Замбии. Расклад примерно такой: 70% — поддержанные, 19% — новые и авто других стран-производителей.

Компании Isuzu и Toyota даже открыли филиалы в Африке. Предприятия расположены в Кении.

Ранее появилась информация, что Россия предоставит странам Африки госкредит на покупку авиационной техники.

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замбия
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