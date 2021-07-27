Китайские военные испытали аналог ПТРК Javelin на учениях в Тибете

Пекин, 27 июля. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во время учений в условиях тибетского высокогорья впервые провели стрельбы из ПТРК HJ-12.

Как сообщили в китайском министерстве обороны, после успешных испытаний противотанковых ракетных комплексов HJ-12 они будут поступать на вооружение НОАК. Данный ПТРК является аналогом американской системы Javelin и предназначен для поражения бронированных целей в наименее защищенную, верхнюю часть корпуса.

Ранее стало известно, что военнослужащие ЗВО проведут учения «Запад/Взаимодействие-2021» совместно с бойцами НОАК на китайских полигонах. О требовании руководства КНР провести комплексную модернизацию НОАК для их превращения в «армию мирового класса» сообщал «Царьград».