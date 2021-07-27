Африка побила антирекорд по приросту новых случаев COVID-19

Африканские страны побили антирекорд по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. Число заболевших на континенте превысило 6,47 млн человек.

Как сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 6 475 582. Из них 164 383 человека умерло, еще 5 674 552 — выздоровело.

На первом месте по заболеваемости ЮАР (2 377 823 случая) и Марокко (579 272 случая). Также сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Тунисе, Египте и Эфиопии.

Наиболее пострадавший регион от пандемии — Южная Африка. Затем следуют Северная и Восточная Африка.

Несмотря на большое количество заболевших, Африка отстает по темпам вакцинации против COVID-19. Сейчас число привитого населения на континенте составляет около 1,5%. В связи с этим участники движения «Борцы за экономическую свободу» (EFF) потребовали ускорить регистрацию российской и китайской вакцин. На акцию возле здания Южноафриканского регулирующего органа по продуктам медицинского назначения (SAHPRA) пришло около 2 тысяч человек.

«Мы не собираемся умирать в этой дурацкой изоляции», — скандировали митингующие.

Представитель ВОЗ Матшидисо Моети придерживается аналогичного мнения. По ее словам, только массовая иммунизация остановит пандемию COVID-19 на континенте.