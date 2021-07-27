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Глава сельсовета из Астраханской области предстанет перед судом по делу о взятке
Происшествия
Глава сельсовета из Астраханской области предстанет перед судом по делу о взятке
prockomi.ru

Астрахань, 27 июля. Следователи передали в местный суд дело бывшего главы муниципального образования, которого подозревают в получении незаконных денежных средств.

По версии правоохранителей, в администрацию поселения обратился местный житель с заявлением о получении двух земельных участков, на которых намеревался построить дома. Однако взяточник потребовал от мужчины деньги за положительное решение комиссии, заявив, что гражданин должен отправить средства на банковский счет супруги предполагаемого преступника.

Вскоре полицейские задержали мужчину и возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". В скором времени суд примет решение о наказании в отношении злоумышленника.

Участковый из приморского города Артем ранее получил девять лет колонии строгого режима за аналогичное преступление, сообщает издание Deita. Бывший правоохранитель в течение двух лет получал деньги от местного предпринимателя, который занимался продажей поддельной алкогольной продукции.

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суд ск взятка
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