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ВС Грузии задействуют бронемашины «Дидгори» на военных учениях НАТО Agile Spirit
Армия
ВС Грузии задействуют бронемашины «Дидгори» на военных учениях НАТО Agile Spirit
wikipedia.org  /  Vladimer Shioshvili / Gaeser / CC BY-SA 2.0

Тбилиси, 27 июля. Военнослужащие Вооруженных сил Грузии задействуют отечественные бронеавтомобили «Дидгори» на ежегодных учениях Североатлантического альянса Agile Spirit.

Согласно информации, «Дидгори» представляет собой бронетранспортер, созданный на базе американского пикапа Ford Super Duty. Машина имеет на вооружении 120-миллиметровую минометную установку Alakran испанского производства с модифицированной системой наведения и вмещает пять членов экипажа.

Известно, что все модификации этой машины защищены специальной броней, которая состоит из сваренных под углом плит. Она способна эффективно защитить десант и экипаж от стрелкового оружия и осколков.

Ранее сообщалось, что группа кораблей Военно-морских сил Украины прибыла в Грузию для участия в многонациональных маневрах НАТО Agile Spirit-2021. Отмечается, что в ближайшее время суда будут передислоцированы в районы проведения учений.

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