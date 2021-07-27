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Бывший замначальника ульяновской колонии получил срок за мошенничество
Происшествия
Бывший замначальника ульяновской колонии получил срок за мошенничество
http://www.10.fsin.su

Ульяновск, 27 июля. Суд вынес приговор бывшему замначальника одной из колоний в Ульяновской области. Фигурант признан виновным в совершении аферы и злоупотреблении полномочиями.

Правоохранители выяснили, что один из заключенных совершил акт дезорганизации и насилия в отношении работника исправительного учреждения. Подсудимый неформально приказал подчиненному не регистрировать данный инцидент. Преступление удалось выявить в ходе проверки архива видеозаписей.

Следователи доказали факт взяточничества. Виновник получил от осужденного 250 тысяч рублей. Взамен работник ФСИН обещал помочь с условно-досрочным освобождением. За преступления замначальника колонии получил 2.5 года тюрьмы.

В Пятигорске за взяточничество перед судом предстал бывший сотрудник Следственного комитета. Он вымогал деньги с граждан и коммерческих структур.

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мошенничество колония приговор
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