Бывший замначальника ульяновской колонии получил срок за мошенничество

Ульяновск, 27 июля. Суд вынес приговор бывшему замначальника одной из колоний в Ульяновской области. Фигурант признан виновным в совершении аферы и злоупотреблении полномочиями.

Правоохранители выяснили, что один из заключенных совершил акт дезорганизации и насилия в отношении работника исправительного учреждения. Подсудимый неформально приказал подчиненному не регистрировать данный инцидент. Преступление удалось выявить в ходе проверки архива видеозаписей.

Следователи доказали факт взяточничества. Виновник получил от осужденного 250 тысяч рублей. Взамен работник ФСИН обещал помочь с условно-досрочным освобождением. За преступления замначальника колонии получил 2.5 года тюрьмы.

В Пятигорске за взяточничество перед судом предстал бывший сотрудник Следственного комитета. Он вымогал деньги с граждан и коммерческих структур.