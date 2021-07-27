Павел Грудинин намерен написать заявление о вступлении в КПРФ

Москва, 27 июля. Директор объединения «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин рассказал, что планирует написать заявление о вступлении в Коммунистическую партию РФ.

Грудинин отметил, что он не обсуждал этот вопрос с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Как рассказал бизнесмен журналистам, причиной такого решения стало его исключение из федерального списка партии на выборы в Госдуму.

Решение об удалении Грудинина из списков на думские выборы было принято Центризбиркомом 24 июля. Бывшая супруга бизнесмена обратилась в ЦИК с сообщением о наличии у него доли в зарубежном банке, что противоречит российскому законодательству.