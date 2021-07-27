Власти Ганы ограничили число гостей на похоронах из-за третьей волны COVID-19

Аккра, 27 июля. Республика Гана находится на пороге третьей волны пандемии COVID-19. По этой причине в стране начали действовать новые ограничения на проведение массовых мероприятий.

Число заразившихся коронавирусом каждый день увеличивается в Республике Гана. В этой связи президент Нана Акуфо-Аддо ограничил число гостей на похоронах. Впредь проститься с покойным разрешается только членам семьи. При этом продолжительность церемонии не должна превышать двух часов. Условия также распространяются на свадьбы.

В культуре народов Ганы похороны занимают важное место. Это празднование жизни усопшего, а не печальное событие. Особенно если человек умер в почтенном возрасте. Родственники пытаются «задобрить» своего предка, проводить его в мир иной с почестями.

На церемонию приходит около 300–400 человек. После официального прощания часть гостей едет на кладбище. Далее следует поминальный обед, на котором родственники дарят сувениры — ткани, футболки или посуду с ликом покойного. Взамен семья получает деньги и другие презенты.

Представитель ВОЗ Матшидисо Моети назвала единственный способ остановить распространение COVID-19 в Африке. Пандемия до сих пор бушует в 21 африканской стране.