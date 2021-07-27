Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 21:42
21:39
Весь мир
Посол Эфиопии рассказал об отношении соотечественников к России и Владимиру Путину
21:39
Общество
Праздник повелителя компьютерных сетей
21:39
Политика
Тотальная украинизация обернулась ударом по карману Зеленского
21:36
Весь мир
Хиросима и Нагасаки. Трагедия, присыпанная пеплом
21:35
Общество
Минздрав России рассматривает способы ужесточения мер в борьбе с курением
21:33
Весь мир
Трех африканских писателей включили в лонг-лист Букеровской премии
21:31
Политика
Ответ Путина на письмо австрийского мальчика доказал ценность дружбы с Россией
21:30
Общество
Ирина Смолина оценила проблемы новой журналистики, пандемии и праздников
21:23
Экономика
Экономисты: американцы боятся, что экономика США рухнет
21:23
Весь мир
Более 160 тонн гуманитарной помощи доставлено в Сирию из России
Все новости

Власти Ганы ограничили число гостей на похоронах из-за третьей волны COVID-19
Весь мир
Власти Ганы ограничили число гостей на похоронах из-за третьей волны COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Аккра, 27 июля. Республика Гана находится на пороге третьей волны пандемии COVID-19. По этой причине в стране начали действовать новые ограничения на проведение массовых мероприятий.

Число заразившихся коронавирусом каждый день увеличивается в Республике Гана. В этой связи президент Нана Акуфо-Аддо ограничил число гостей на похоронах. Впредь проститься с покойным разрешается только членам семьи. При этом продолжительность церемонии не должна превышать двух часов. Условия также распространяются на свадьбы.

В культуре народов Ганы похороны занимают важное место. Это празднование жизни усопшего, а не печальное событие. Особенно если человек умер в почтенном возрасте. Родственники пытаются «задобрить» своего предка, проводить его в мир иной с почестями.

На церемонию приходит около 300–400 человек. После официального прощания часть гостей едет на кладбище. Далее следует поминальный обед, на котором родственники дарят сувениры — ткани, футболки или посуду с ликом покойного. Взамен семья получает деньги и другие презенты.

Представитель ВОЗ Матшидисо Моети назвала единственный способ остановить распространение COVID-19 в Африке. Пандемия до сих пор бушует в 21 африканской стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти Ганы ограничили число гостей на похоронах из-за третьей волны COVID-19
гана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru