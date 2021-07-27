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Появился трейлер фильма «Холодный расчет» с Оскаром Айзеком в главной роли
Общество
Появился трейлер фильма «Холодный расчет» с Оскаром Айзеком в главной роли
Кадр из фильма «Холодный расчет»

Лос-Анджелес, 27 июля. Студия Focus Features представила полноценный трейлер нового фильма Пола Шредера «Холодный расчет». Мировая премьера триллера состоится на 78-м Венецианском кинофестивале.

Номинант на премию «Оскар» Пол Шредер начала работу над новой картиной еще в 2019 году. Несколько месяцев он внимательно подбирал актеров. Главную роль в триллере получил лауреат «Золотого глобуса», звезда фильма «Ван Гог. На пороге вечности» Оскар Айзек. Позже к касту присоединились Уиллем Дефо, Тиффани Хаддиш и Тай Шеридан. Съемки несколько раз срывались из-за пандемии коронавируса. Полностью производство фильма было завершено в июле прошлого года.

Триллер «Холодный расчет» рассказывает историю бывшего военного Уильяма. Он сильно увлечен азартными играми и почти все свободное время проводит за игрой в карты. Но шулеру с военной выправкой приходится объединить усилия с молодыми картежниками ради мести их общему врагу.

Пол Шредер написал сценарии к великим картинам «Таксист» и «Бешеный бык». Однако зрителям он больше известен как мастер жанровых лент. В числе ярких режиссерских работ Шредера «Изгоняющий дьявола: Приквел», «Умирающий свет», «Человек человеку волк». Судя по такому послужному списку, Венецианский кинофестиваль ждет остросюжетный триллер в лучших традициях жанра.

Ранее американская независимая компания А24 представила трейлер детектива «Ягненок». Главную роль в фильме исполнила звезда «Девушки с татуировкой дракона», шведская актриса Нуми Рапас.

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