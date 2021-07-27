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Денис Мацуев анонсировал концерт для российских спортсменов после Олимпиады в Токио
Общество
Денис Мацуев анонсировал концерт для российских спортсменов после Олимпиады в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 27 июля. Пианист Денис Мацуев заявил, что хочет вместе с дирижером Валерием Гергиевым исполнить для российских олимпийцев концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

После допингового скандала России запретили выступать на Олимпийских играх в Токио под национальным флагом. Под санкции попал и гимн страны. Вместо него на церемонии награждения российских спортсменов звучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Адаптацией музыкального отрывка под требования Международного олимпийского комитета занимался пианист Денис Мацуев.

"Понятно, что нет ни одной гениальной мелодии, которая заменяет гимн, так как гимн стоит выше всего, выше всякой гениальной музыки, но раз уж мы попали в такую ситуацию, то Петр Ильич точно не испортил церемонию награждения на Олимпийских играх", — отметил музыкант в беседе с РИА Новости.

Со старта Олимпиады в Токио произведение Чайковского прозвучало в честь российских спортсменов семь раз. Денис Мацуев заявил, что вместе с дирижером, худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым хочет исполнить для олимпийцев концерт для фортепиано с оркестром № 1 целиком.

В четвертый день в японской столице произошло историческое событие — российские гимнастки завоевали золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Последний раз сборная России одерживала победу в этом состязании в 1992 году.

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олимпийские игры спорт олимпиада концерт гергиев мацуев
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