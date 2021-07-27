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Девочка из Ржева написала трогательный рассказ о своем храбром псе

  /   Обновлено: 27 июля 2021 20:50
Общество
Девочка из Ржева написала трогательный рассказ о своем храбром псе
pixabay.com  /  PD

Ржев, 27 июля. Рассказ о храбром псе Чуке стал самым интересным на Всероссийском конкурсе, который был посвящен Дню фронтовой собаки.

Московский Музей Победы инициировал проведение в России конкурса, посвященного Дню фронтовой собаки. В нем могут принять участие дети возрастом от 7 до 17 лет. Школьникам нужно написать рассказ на тему «Мой верный друг».

Одной из самых интересных работ, которые прислали юные россияне, стал рассказ семилетней жительницы Ржева. Девочка написала историю о собаке по кличке Чук, которую ей подарили на день рождения.

Маленькая россиянка рассказала, что во время прогулки с Чуком, который с детства боялся кошек, мух, пчел и ос, к ним подбежала большая собака. Девочка сильно испугалась, но ее четверолапый питомец отважно бросился на защиту своей юной хозяйки.

Собаки нередко совершают храбрые поступки. Житель Кубани в соцсетях рассказал историю о молодой овчарке по кличке Лета, которая всего за один год спасла трех пропавших человек.

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