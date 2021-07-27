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В США объяснили, что делает «немолодой» российский Су-27 ужасом для НАТО
Армия
В США объяснили, что делает «немолодой» российский Су-27 ужасом для НАТО
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

Вашингтон, 27 июля. Истребитель Су-27, стоящий на вооружении российской армии, несмотря на почтенный возраст, все еще сильно беспокоит страны НАТО, считают эксперты из Соединенных Штатов.

Су-27 является универсальной крылатой машиной, не знающей себе равных в этой сфере, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи американского военного аналитики Марка Эпископоса для портала The National Interest. По его мнению, этот истребитель стал самым успешным самолетом из всех образцов подобного класса, разработанных советскими инженерами в конце холодной войны. Журналист подчеркнул, что Су-27 стал результатом работы над проектом «Перспективного фронтового истребителя» (ПФИ), создававшимся в качестве ответа на американские самолеты четвертого поколения.

«ПФИ создавался в качестве маневренного самолета, чтобы идти в ногу с американскими истребителями четвертого поколения, такими как F-14 Tomcat и F-15 Eagle», — объяснил Эпископос.

Презентация истребителя состоялась в 1985 году, напомнил автор материала. Он объяснил, что делает «немолодой» российский Су-27 ужасом для НАТО, обратив внимание на внушительные характеристики образца, а также на его смертоносный арсенал. Однако главным его преимуществом стала универсальность, сделавшая его хитом на международном рынке вооружений, хотя он изначально не предполагался для экспорта, подчеркнул Эпископос. Аналитик обратил внимание, что именно эти крылатые машины перехватывают западные боевые самолеты над Балтикой и Черным морем. Он добавил, что Су-27 и дальше будет нагонять страх на пилотов из стран НАТО, пока истребитель не будет заменен на более современный Су-57.

Не так давно истребитель Су-27 осуществил перехват самолета Eurofighter Typhoon, принадлежавшего ВВС Германии. Иностранный пилот приближался к российским рубежам в небе над акваторией Балтийского моря, однако Су-27 пресек попытку вторжения в воздушное пространство РФ.

Кроме того, другой российский истребитель — новейший одномоторный самолет Су-75 Checkmate, был высоко оценен военным экспертом Юрием Кнутовым, сообщает «Царьград». По его словам, крылатая машина из России по многим параметрам превзойдет своего главного конкурента из США — стелс-истребитель F-35.

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россия нато су-27 истребитель the national interest Эпископос
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